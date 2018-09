POL-TUT: (Rosenfeld) PKW nimmt Motorrad die Vorfahrt - Biker schwerverletzt

Rosenfeld (ots) - Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung der L390 in die L415 zwischen Geislingen und Rosenfeld ist ein 63-jähriger Motorradfahrer am Dienstagabend schwer verletzt worden.

Eine 55-jährige Skodafahrerin, die auf der L390 aus Richtung Heiligenzimmern kam, bog gegen 19.25 Uhr an der Einmündung nach links in Richtung Geilingen ab. Dabei übersah sie ein Motorrad, das auf der L415 in Richtung Rosenfeld unterwegs war. Der 63-jährige Motorradfahrer bremste zwar noch voll ab, stürzte dabei jedoch und rutschte gegen den PKW. Dabei verletzte er sich schwer. Nach der notärztlichen Betreuung kam der Motorradfahrer ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

