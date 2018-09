POL-TUT: (Rosenfeld) Vorfahrt genommen - 10.000 Euro Schaden

Rosenfeld (ots) - An der Einmündung der L390 in die L415 zwischen Geislingen und Rosenfeld sind am Dienstagabend nach einer Vorfahrtsverletzung zwei PKWs zusammengestoßen.

Gegen 20.40 Uhr bog der 24-jährige Fahrer eines Toyotas von der L390 nach links in Richtung Geislingen ab. Dabei übersah er einen auf der L415 in Richtung Rosenfeld fahrenden Opel und stieß mit ihm zusammen. Bei der Kollision verletzte sich der Unfallverursacher leicht, musste aber nicht notärztlich behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Die Polizei geht in beiden Fällen von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus.

