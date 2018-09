POL-TUT: (VS-Marbach) Durch die Sonne geblendet gegen Anhänger gefahren - 11.000 Euro Schaden

VS-Marbach (ots) - Rund 11.000 Euro Sachschaden an einem VW Caddy und einem abgestellten Anhänger sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend, kurz vor 18 Uhr, in der Ostbahnhofstraße ereignet hat. Eine 44-jährige Frau fuhr mit dem Caddy auf der Ostbahnhofstraße und wurde hierbei - nach eigenen Angaben - von der tiefstehenden Sonne geblendet. So übersah die 44-Jährige einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw-Anhänger und fuhr annähernd ungebremst auf diesen auf. Bei dem Unfall blieb die Caddy-Fahrerin unverletzt. Allerdings entstand am VW Caddy erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro und am Anhänger Schaden von etwa 1.000 Euro.

