POL-TUT: (Bad Dürrheim) 88-jährige Frau auf dem Gelände der Pflegeeinrichtung "Hirschhalde" von Müllwagen erfasst und dabei tödlich verunglückt

Bad Dürrheim (ots) - Am heutigen Dienstag, kurz vor 17 Uhr, ist eine Frau auf dem Areal einer Pflegeeinrichtung auf der Bad Dürrheimer "Hirschhalde" von einem rangierenden Müllwagen erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer des Müll-Lastwagens gerade damit beschäftigt, gefüllte Müllcontainer auf dem Gelände der Pflegeeinrichtung zu leeren. Hierzu rangierte der Fahrer den schweren Lastwagen rückwärts. Vermutlich hielt sich die Frau mit einem benutzen Rollator just in diesem Moment in unmittelbarer Nähe der Müllcontainer auf, wurde von dem rangierenden Lastwagen - zunächst unbemerkt von dessen Fahrer - erfasst und hierbei tödlich verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden von Beamten der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil übernommen und dauern derzeit noch an.

