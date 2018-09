POL-TUT: (Tuttlingen) 42-jähriger Mann nach heftigem Streit zwischen zwei Männern in der Bodenseestraße erheblich verletzt - Polizei sucht dringend Zeugen

Tuttlingen (ots) - Bei einer Auseinandersetzung ist am heutigen Dienstag, gegen 6.45 Uhr, ein 42-jähriger Mann in der Bodenseestraße schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten das 42-jährige Opfer und ein 38-jähriger Mann auf Höhe des Altenzentrums "St. Anna" in Streit. Während der Auseinandersetzung erlitt der 42-Jährige eine Stichverletzung mit einem Messer und musste mit schweren Gesichtsverletzungen in der Klinik behandelt werden. Die beiden Männer sind türkische Staatsangehörige. Die Kriminalpolizei Tuttlingen hat die Ermittlungen übernommen. Die Erforschung der Hintergründe der Tat ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zur Klärung der Tat werden Zeugen gebeten, sich mit der Krimimalpolizei Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

