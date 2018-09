POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Autos in der Kronenstraße mutwillig zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Oberndorf am Neckar (ots) - Im Zeitraum vom vergangenen Samstagabend bis Sonntagnachmittag hat ein unbekannter Täter den Fahrzeuglack an zumindest drei Autos zerkratzt, die am Fahrbahnrand der Kronenstraße im Bereich der Hausnummer 7 abgestellt waren. An den Autos, darunter ein BMW und ein Ford, entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) hat Ermittlungen wegen den mutwillig begangenen Sachbeschädigungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

