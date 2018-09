POL-TUT: (Donaueschingen) Unbekannter streift mit einem benutzten Fahrzeug eine Hausfassade in der Fürstenbergstraße und flüchtet

Donaueschingen (ots) - Am Montag, im Zeitraum zwischen 07.15 Uhr und 17.20 Uhr, ist ein Unbekannter mit einem benutzten Fahrzeug gegen eine Hausfassade in der Fürstenbergstraße gefahren und hat sich anschließend "aus dem Staub gemacht". Nach Spurenlage war der Unbekannte auf der Sennhofstraße unterwegs und bog dann auf die Fürstenbergstraße ab. Hierbei streifte die rechte Seite des Wagens an der Gebäudeecke entlang und richtete so Sachschaden an der Hausfassade an. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden in Höhe von über 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) hat Ermittlungen wegen der begangenen Unfallflucht eingeleitet und bittet um Hinweise.

