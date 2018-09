POL-TUT: (VS-Villingen) Radfahrer nach Sturz mit E-Bike schwer verletzt

VS-Villingen (ots) - Zu einem Unfall, bei welchem sich ein 87-jähriger Fahrer eines Elektrofahrrades erheblich verletzt hat, ist es am Montag, kurz nach 16.30 Uhr, an der Einmündung Lahrer Straße und "Am Krebsgraben" gekommen. Der Mann war in den späten Nachmittagsstunden mit einem Pedelec auf der Lahrer Straße unterwegs und bog an der Einmündung nach rechts auf die Straße "Am Krebsgraben" ab. Hierbei geriet der 87-Jährige mit dem Vorderrad an den Bordstein und stürzte. Bei dem Unfall zog sich der E-Biker vermutlich Frakturen am Becken zu und musste zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden.

