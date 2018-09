POL-TUT: (VS-Villingen) Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen in einem Auto unterwegs

VS-Villingen (ots) - Ein 29-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag, kurz vor 10.30 Uhr, ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein mit einem Auto in der Warenburgstraße unterwegs gewesen. Zudem hatte der Mann an dem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Auto der Marke Citroen Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht, um so vorzugaukeln, dass der Wagen zugelassen ist. An diesem Vormittag führten Beamte des Polizeireviers Villingen eine stationäre Verkehrskontrolle in der Warenburgstraße durch. Bei der vorgenommenen Überprüfung des 29-jährigen Citroen-Fahrers stellten die Beamten dann das Fehlen des Führerscheines und die vorsätzlich falsch angebrachten Kennzeichen fest. Nun muss sich der junge Mann in einem Strafverfahren für seine Taten verantworten.

