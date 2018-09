POL-TUT: (Trossingen) Briefträger wird von Hund gebissen

Trossingen (ots) - Ein 50-jähriger Briefträger ist am Samstagmorgen bei seiner Arbeit in der Straße "Am Bogen" von einem Hund gebissen worden. Der Postbote stieg aus seinem Zustellfahrzeug aus und wollte eine Briefsendung in den Briefkasten an einem umzäunten Anwesen einwerfen. Der auf dem Grundstück frei herumlaufende Hund übersprang die rund ein Meter hohe Umzäunung und biss den Postboten mehrmals in den Unterschenkel und die Hand. Der 50-Jährige musste im Klinikum ambulant behandelt werden.

