POL-TUT: (Vöhringen) Euro-Paletten gestohlen

Vöhringen (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, haben unbekannte Täter in der Dieselstraße vom Hof einer Firma 200 gebrauchte Euro-Paletten im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen. Zum Abtransport muss ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Hinweise nimmt der Polizeiposten Sulz am Neckar (Tel.: 07454 92746) entgegen.

