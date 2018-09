POL-TUT: (Sulz am Neckar) Vandalismus an Grund- und Werkrealschule

Sulz am Neckar (ots) - Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Vandalen an der Grund- und Werkrealschule in der Jahnstraße gewütet. Der Hausmeister stellte zu Schulbeginn neben leeren Bierflaschen, Glasscherben und Müll auch eine eingeworfene Scheibe fest. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Sulz am Neckar (Tel.: 07454 92746) entgegen.

