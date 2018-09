POL-TUT: (VS-Schwenningen) Abgestellte Aktentasche in der Kirchstraße gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots) - Eine nur kurz neben einem Auto abgestellte Aktentasche gestohlen hat ein unbekannter Täter am Montagabend in der Kirchstraße. Ein 26-jähriger Mann parkte seinen Wagen gegen 20.30 Uhr in der Kirchstraße, etwa auf Höhe des Mautheparks. Nach dem Aussteigen stellte der Mann seine mitgeführte Stoff-Aktentasche neben dem geparkten Auto kurz auf den Gehweg, um zu telefonieren. Abgelenkt vom Telefonat achtete der 26-Jährige nicht weiter auf eine fremde, dunkel gekleidete Person, die sich auf dem Gehweg näherte. Der Unbekannte nutzte die Gelegenheit, griff unbemerkt die abgestellte Aktentasche und verschwand mit dieser um die nächste Hausecke. In der dunkelblauen Stoff-Aktentasche der Marke "Hilfiger" befand sich ein IPad. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Hinweise zu dem unbekannten Täter.

