POL-TUT: (Freudenstadt) Unfallflucht: grauen 1er BMW angefahren - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots) - Am vergangenen Samstag, zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen in der Justinus-Kerner-Straße, gegenüber dem Diakonie-Parkplatz abgestellten 1er BMW angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht. Der graue PKW parkte am Fahrbahnrand. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07441 536 0).

