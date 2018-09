POL-TUT: (Freudenstadt) Auffahrubnfall in der Eugen-Nägele-Straße: 17.500 Euro Schaden

Freudenstadt (ots) - Am Montagnachmittag sind in der Eugen-Nägele-Straße, in Höhe des Berufsschulzentrums, zwei PKWs aufeinander gefahren.

Eine 38-jährige Frau fuhr mit ihrem Opel Corsa gegen 16.30 Uhr in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße. Weil sie kurz abgelenkt war, prallte sie ins Heck eines vor ihr fahrenden Mercedes. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Auf 7500 Euro schätzt die Polizei den Schaden an dem Mercedes. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell