POL-TUT: (Freudenstadt) Fünfjähriges Kind an Fußgängerüberweg angefahren und schwer verletzt

Freudenstadt (ots) - Am Montagmittag ist ein fünfjähriger Junge beim Überqueren der Ringstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Gegen 12.25 Uhr rannte der Junge an der Kreuzung mit der Ludwig-Jahn-Straße/Blaichestraße an einer der beiden Fußgängerfurten unvermittelt über die Ringstraße. Der Fahrzeugverkehr auf der Ringstraße hatte zu der Zeit grün. Aus Richtung der Stuttgarter Straße fuhr auch ein 18-jähriger Toyotafahrer über die Kreuzung. Der Fünfjährige überquerte die Fahrbahn vor ihm von links nach rechts. Das sah der 18-Jährige nicht rechtzeitig, erfasste den Jungen vorne links und stieß ihn seitlich weg. Dabei verletzte sich der Bub erheblich. Nach der Erstversorgung brachte ihn ein Rettungsteam ins Krankenhaus. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Die Verkehrspolizei hat die notwendigen Ermittlungen eingeleitet. Nach dem jetzigen Stand der Dinge wird der Fahranfänger um eine Anzeige nicht herumkommen. Es wird auch geprüft, ob die Eltern des Fünfjährigen ihre Aufsichtspflicht verletzt haben.

