POL-TUT: (VS-Villingen) LKW auf der Bundesstraße verunglückt - Sperrung eingerichtet

VS-Villingen (ots) - Aktuell ist die Bundesstraße zwischen Villingen und Peterzell aufgrund eines verunglückten LKWs in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Fahrer des polnischen Sattelzugs war in Richtung Villingen unterwegs und kam aus noch nicht geklärten Gründen nach rechts von der Straße ab. Im unbefestigten und abschüssigen Gelände stürzte der mit Holzbalken beladene LKW zur Seite. Derzeit wird der Sattelzug durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Bergung wird voraussichtlich bis 20.00 Uhr andauern. Eine örtliche Umleitung ist durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Die Feuerwehr ist aufgrund auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls an der Unfallstelle. Der Fahrer des LKWs wurde durch den Unfall nicht verletzt.

