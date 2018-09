POL-TUT: (VS-Villingen) Unfall beim Wenden - 7000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall bei einem Wendemanöver und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Montag, gegen 08.15 Uhr, an der Einmündung der Tallardstraße auf die Landesstraße 181 am Ortseingang von der Villinger "Hammerhalde" gekommen. Dort wollte ein 72-jähriger Golf-Fahrer - von der Tallardstraße kommend - um die Verkehrsinsel der Einmündung herum wenden, um auf der Tallardstraße wieder in Richtung "Hammerhalde" zurückzufahren. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen aus Richtung Pfaffenweiler nahenden Opel Corsa. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell