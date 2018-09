POL-TUT: (Bad Dürrheim) Unbekannter Autofahrer beschädigt geparkten Citroen und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bad Dürrheim (ots) - Am Montag, im Zeitraum zwischen 09.10 Uhr und 09.30 Uhr, ist ein derzeit noch unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen Citroen C-Crosser Kombi gefahren, der auf einem Parkplatz bei einem Gartencenter in der Schwenninger Straße abgestellt war. Ohne sich um den an der rechten Fahrzeugseite des Citroens entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Nun ermittelt die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

