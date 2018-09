POL-TUT: (Donaueschingen) Betrunkener Autofahrer beleidigt eingesetzte Beamte

Donaueschingen (ots) - Ein 43-jähriger Mann ist am Sonntagabend, kurz vor 20.30 Uhr, betrunken mit einem Audi A3 in der Käferstraße unterwegs gewesen und hat in der Folge die ihn kontrollierenden Polizeibeamten beleidigt. Nach einem Zeugenhinweis, dass ein Mann vermutlich betrunken mit einem Audi von einer Tankstelle in der Dürrheimer Straße weggefahren sei, konnten die eingesetzte Polizeistreife den beschriebenen Wagen in der Käferstraße feststellen und kontrollieren. Bei der durchgeführten Überprüfung nahmen die Beamten sofort erheblichen Alkoholgeruch bei dem 43-jährigen Autofahrer war. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief mit über 1,9 Promille deutlich positiv. Als der Mann zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen zum Streifenwagen gebracht werden sollte, sperrte sich dieser und beleidigte die Polizeibeamten. Auch bei der folgenden Blutentnahme und den weiteren Maßnahmen zeigte sich der 43-Jährige äußerst aggressiv. Der muss sich nun in einem Strafverfahren für die Alkoholfahrt und wegen seinem Verhalten gegenüber den eingesetzten Beamten verantworten.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell