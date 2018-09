POL-TUT: (Seewald) 23-Jährige kommt zwischen Erzgrube und der B28 von der Fahrbahn ab

Seewald (ots) - Eine 23-jährige Opelfahrerin ist in der Nacht zum Montag auf der Fahrt von der Erzgrube in Richtung Hallwangen/B28 von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 23.15 Uhr geriet die junge Frau in einer Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen. Sie verlor die Kontrolle über ihren PKW, fuhr einen Hang hinunter und prallte dabei gegen zwei Bäume. Zirka 15 Meter neben der Fahrbahn bieb der Opel stehen. Die 23-Jährige konnte unverletzt aussteigen. An ihrem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell