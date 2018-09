POL-TUT: (Immendingen) 28-Jährige Autofahrerin überschlägt sich mehrfach

Immendingen (ots) - Die Fahrerin eines Audi A 4 verlor am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 5944, von Hattingen in Richtung Möhringen fahrend, in einer engen Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals im Gelände. Schließlich blieb der Pkw im Straßengraben auf dem Dach liegen. Die 28-Jährige und ihr Beifahrer konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der Audi war jedoch nur noch Schrott. Der Schaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro.

