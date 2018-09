POL-TUT: (Balingen) Frau im Einkaufsmarkt beklaut - Zeugen gesucht

Balingen (ots) - In einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße wurde am Samstagnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr, eine ältere Frau beim Einkauf bestohlen. Die Geschädigte hatte ihren braunen Ledergeldbeutel in eine Stofftasche gelegt. Als die Frau an der Kasse zahlen wollte, musste sie feststellen, dass die Geldbörse fehlte. Möglicherweise haben Kunden verdächtigte Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Balingen, Tel. 07433/264-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell