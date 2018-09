POL-TUT: (Bad Dürrheim) Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Bad Dürrheim (ots) - In der Ziegeleistraße wurde am Freitagnachmittag, zwischen 13.30 und 18.30 Uhr, versucht in ein Wohnanwesen einzubrechen. An dem Gebäude wollten die oder der Täter die Terrassentür aufhebeln, was jedoch misslang. Personen die verdächtige Fahrzeug oder Personen beobachtet haben, werden gebeten sich beim Revier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, zu melden.

