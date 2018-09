POL-TUT: (Rosenfeld, Isingen) Auto aufgebrochen - Sonnenbrille und Teelicht entwendet

Rosenfeld (ots) - In der Geislinger Straße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Pkw aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter eine Sonnenbrille mit weißem Etui sowie ein Teelicht. Während der Diebstahlsschaden sich auf wenige Euro beläuft, entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Täter hatte zuerst versucht die Beifahrertüre aufzuhebeln. Als dies nicht klappte, schlug er die Seitenscheibe ein. Hinweise bitte an die Polizei Balingen, Tel. 07433/264-0.

