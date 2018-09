POL-TUT: (Dornstetten) Vorfahrtsverletzung - BMW übersehen

Dornstetten (ots) - Am Samstagabend, gegen 19.00 Uhr, bog eine 33-jährige Fiat-Fahrerin von Dornstetten kommend in die Bundesstraße 28a in Richtung Freudenstadt ein und übersah dabei einen in Richtung Pfalzgrafenweiler fahrenden BMW X3. Die Frau fuhr dem BMW in die hintere rechte Fahrzeugseite. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro.

