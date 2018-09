POL-TUT: (Villingen) VW Passat beschädigt - Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Kaiserring wurde am Samstagabend zwischen 20.30 und 22.30 Uhr ein VW Passat hinten rechts beschädigt. Ein ausparkender Autofahrer dürfte den Schaden verursacht haben. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Passat entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0.

