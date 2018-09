POL-TUT: (Horb) Rucksack aus Lkw gestohlen - Zeugen gesucht

Horb (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter klauten am Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, aus dem Führerhaus eines Lkws, dessen Fahrer am Bahnhofplatz mit Abladearbeiten beschäftigt war, einen schwarzen mit blauen Antragungen behafteten Rucksack. Darin befand sich ein Navigationsgerät der Marke Becker. Ein Zeuge beobachtete zwei junge Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren, dünnnes Aussehen mit dunklen kurzen Haaren. Die beiden hatten ein südländisches Aussehen. Hinweise bitte an die Polizei Horb, Tel. 07451/96-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell