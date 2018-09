POL-TUT: (Schiltach) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schiltach (ots) - Auf einem Parkplatz in der Schramberger Straße, vor einer Apotheke wurde am Freitag zwischen 07.30 und 12.30 Uhr, ein Pkw Hyundai hinten rechts beschädigt. Das Fahrzeug stand mit dem Heck zur Straße. Vom flüchtigen Verursacherfahrzeug waren an der Schadensstelle grün-blaue Farbantragungen vorhanden. Der Sachschaden am Hyundai beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

