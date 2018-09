POL-TUT: (Niedereschach) Unfall zwischen Pkw und Motorrad - Kradfahrer verletzt

Niedereschach (ots) - Ein 61-jähriger Mercedes A-Klasse-Fahrer befuhr am Donnerstagnachmittag die Obereschacher Straße in Richtung Fischbach. An der Einmündung Niedereschacher Straße beabsichtigte der Autofahrer die abknickende Vorfahrtsstraße zu verlassen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 32-jährigen Motorrad-Fahrer. Es kam zur Kollision. Der Kradfahrer stürzte und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

