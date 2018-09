POL-TUT: (Schramberg-Waldmössingen) Rollerfahrer im Kreisverkehr übersehen

Schramberg-Waldmössingen (ots) - Leichte Verletzungen zog sich ein Rollerfahrer zu, der am Freitagmorgen im Kreisverkehr im Ortskern von Waldmössingen von einem Autofahrer übersehen wurde und zu Fall kam. Der 57-jährige Autofahrer wollte von der Vorstadtstraße in den Kreisverkehr einfahren, als er den 48 Jahre alten Lenker des Motorrollers übersah. Im Einmündungsbereich trafen sich beide Fahrzeuge. Der 48-Jährige stürzte von seinem Zweirad des Herstellers Heinkel und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell