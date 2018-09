POL-TUT: (Hechingen) Geldautomat beschädigt

Hechingen (ots) - In der Nacht zum Dienstag, gegen 3.20 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Gammertinger Straße mutwillig auf einen Geldautomaten der Sparkassenfiliale eingeschlagen. Dabei wurde das Display beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07471 9880 0 entgegen genommen.

