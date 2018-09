POL-TUT: (Straßberg) PKW trifft Pedelec - Radfahrer schwer verletzt

Straßberg (ots) - Bei einem Unfall in der Ebinger Straße ist am Donnerstagmittag ein 66-jähriger Radfahrer gestürzt und schwer verletzt worden.

Gegen 13.35 Uhr wollte ein 92-jähriger Autofahrer, seinen eigenen Angaben zufolge, in Höhe der Firma Plazidus Leute ein Pedelec überholen. Dabei verschätzte er sich und prallte mit der rechten Frontseite seines VWs gegen das Fahrrad. Der Radfahrer wurde durch die Luft geschleudert und fiel dann auf die Straße. Mit schweren Verletzungen brachte ihn ein Rettungsteam ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher musste seinen Führerschein auf Anordnung der Hechinger Staatsanwaltschaft abgeben. An seinem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde deshalb bis zur Abholung in der Nähe der Unfallstelle verkehrsgerecht abgestellt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell