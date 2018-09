POL-TUT: (Horb-Altheim) Allergischer Motorradfahrer von Biene gestochen

Horb-Altheim (ots) - Ein allergisch reagierender Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Fahrt durch Altheim von einer Biene gestochen wurde. Durch das offene Visier fing der 33-Jährige die Biene ein, die dann zustach. Im Wissen um sein Handicap hielt er sofort an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße, um das Gegenmittel einzunehmen. Leider gelang ihm das nicht mehr rechtzeitig, was eine Ohnmacht zur Folge hatte. Drei hinzueilende Ersthelfer kümmerten sich um ihn. In einem lichten Moment konnte er seinen Helfern sagen, was geschehen war. Notarzt und Rettungsdienst wurden verständigt. Nach der Erstversorgung brachte ihn das Rettungsteam ins Krankenhaus.

