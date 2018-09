POL-TUT: (Sulz am Neckar) Nach Zusammenstoß mit Auto - Radfahrerin verletzt

Sulz am Neckar (ots) - Am Donnerstagmorgen kam eine Radfahrerin zu Fall, nachdem sie von einem Auto im Einmündungsbereich der Kirchberger Straße in die Kronenstraße touchiert wurde. Der 59-jährige PKW-Lenker befuhr die Kirchberger Straße und wollte in die Kronenstraße einfahren. Diese befuhr die 76 Jahre alte Radfahrerin in Richtung Ortsmitte. Der Autofahrer übersah die Zweiradlenkerin und streifte die Frau. Die Radlerin stürzte und kam mit dem Kopf auf der Straße auf. Zum Zeitpunkt des Unfalles trug die 76-Jährige keinen Sturzhelm. Aufgrund ihrer Verletzungen brachte ein Krankenwagen die Frau in ein Klinikum, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Schaden am Audi und dem Fahrrad beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell