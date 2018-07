POL-TUT: (Baiersbronn) Gleitschirmflieger stürzt am Stöckerkopf ab: 52-jähriger Pilot schwer verletzt

Baiersbronn (ots) - Am Sonntagnachmittag ist im Bereich des Stöckerkopfs ein Gleitschirmflieger aus zirka 10 Metern Höhe abgestürzt und unsanft auf einer Wiese gelandet. Der 52-jährige Geräteführer verletzte sich bei dem Sturz schwer.

Bisherigen Hinweisen zufolge wurde der 52-Jährige kurz nach 14 Uhr zirka 10 Meter über dem Boden von einer Windböe erfasst. Sein Gleitschirm faltete sich zusammen, der Mann stürzte etwa mittig des Stöckerkopfs nahe der Seilbahn in die Tiefe. Bei dem Sturz in die Wiese verletzte er sich so schwer, dass er per Hubschrauber in eine Stuttgarter Klinik geflogen werden musste. Lebensgefahr besteht nicht.

