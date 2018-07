POL-TUT: (Horb am Neckar - Neckarhausen) Defekt am Schaltkasten einer Solaranlage verursacht Feuerwehreinsatz

Horb am Neckar - Neckarhausen (ots) - Ein Defekt am Schaltkasten einer Solaranlage eines Gebäudes in Neckarhausen hat am Sonntagnachmittag einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften verursacht. Aufsteigender Rauch ließ kurz nach 13.30 Uhr vermuten, dass es zu einem Gebäudebrand gekommen war. Nach der Verständigung rückten die Feuerwehr Horb und die Abteilung Betra mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt über 35 Mann zu dem vermeintlichen Brand aus. Auch ein Rettungswagen und ein Notarzt waren eingesetzt. Glücklicherweise war es weder zu einem Gebäude- noch zu einem Personenschaden gekommen.

