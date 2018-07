POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Diebstahl und Sachbeschädigung an einem Stand des Stadtfestes - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots) - Zu einem Diebstahl eines Stromkabels und eines Stromverteilers sowie zu verschiedenen Sachbeschädigungen ist es in den frühen Morgenstunden des Sonntags, im Zeitraum bis etwa 09.30 Uhr, am Stand des Trachtenvereins Langenschiltach am St. Georgener Stadtfest in der Gerwigstraße gekommen. Neben dem geschilderten Diebstahl stießen die unbekannten Täter eine aufgestellte Fritteuse an dem Stand um und trugen eine vorhandene Bierbank davon. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell