POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald, Neuhausen) Motorradfahrer stürzt und verletzt sich am Ortseingang von Neuhausen

Königsfeld im Schwarzwald, Neuhausen (ots) - Ein 25-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz am Sonntagspätnachmittag, gegen 16.50 Uhr, am Ortseingang von Neuhausen leichte Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Der junge Mann war an diesem Spätnachmittag mit einer Kawasaki von Erdmannsweiler in Richtung Neuhausen unterwegs. Infolge eines Fahrfehlers kam der 25-Jährige am Ortseingang Neuhausen nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog sich der Biker leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der beschädigten Kawasaki.

