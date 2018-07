POL-TUT: (VS-Schwenningen) Einbruch in Firma für Herstellung von Betriebseinrichtungen in der Lupfenstraße

VS-Schwenningen (ots) - Im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagmittag - vermutlich in der Nacht auf Sonntag - sind unbekannte Täter in eine Firma für die Herstellung von Betriebseinrichtungen in der Lupfenstraße eingebrochen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten die Einbrecher in vorhandene Büroräume. Dort brachen die Täter einen Tresor auf und entwendeten einen Bargeldbetrag in derzeit noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei Schwenningen ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Personen, die im genannten Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagmittag in der Lupfenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

