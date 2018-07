POL-TUT: (Obernheim) Zwei Motocross-Fahrer stoßen bei Rennen zusammen: 39-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Obernheim (ots) - Bei einem offiziellen Rennen auf dem Motocrossgelände "Eschentalring" sind am Sonntagmorgen zwei der Fahrer in Runde 6 bei einem Sprung zusammengestoßen. Die zur Unfallzeit auf den Positionen 9 und 10 liegenden Fahrer sprangen unmittelbar hintereinander ab. Der 39-Jährige berührte die vor ihm fahrende KTM bei der Landung im hinteren Bereich. Danach stürzte er und verletzte sich so schwer, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Tübinger Klinik eingeliefert werden musste.

