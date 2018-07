POL-TUT: (Bisingen) Rennrad im Kreisverkehr nicht gesehen - Biker stürzt und verletzt sich

Bisingen (ots) - Am Sonntagmorgen sind im Kreisverkehr beim LIDL ein Auto und ein Rennrad zusammengestoßen. Der Radfahrer musste ins Krankenhaus.

Kurz nach 10 Uhr fuhr ein PKW, am Steuer eine 57-jährige Frau, aus Richtung Grosselfingen ohne anzuhalten in den Kreisverkehr. Beim Einfahren übersah die 57-jährige Autofahrerin ein Rennrad, das bereits im Kreisel fuhr. Sie erfasste das Sportgerät, der 48-jährige Fahrer stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur genaueren Untersuchung ins Zollernalb-Klinikum nach Balingen. Am Rennrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1300 Euro. An dem Lexus blieb der Schaden gering. Er wird auf 100 Euro geschätzt.

