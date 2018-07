POL-TUT: (Rottweil) Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Rottweil (ots) - Schwere Verletzungen hat sich ein 52-jähriger Radfahrer bei einem Sturz am Sonntag, gegen 16.10 Uhr, zugezogen. Der Biker war auf der Oberndorfer Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und touchierte eine Gartenmauer. In der Folge kam der 52-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Verunfallten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

