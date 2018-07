POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) PKW aufgebrochen und hochwertiges Fahrrad entwendet

Albstadt-Ebingen (ots) - In der Nacht zum Samstag brach ein Dieb ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz der Hotel Linde in der Straße Untere Vorstadt auf und entwendete aus dem PKW ein hochwertiges Mountainbike und ein Navigationsgerät. Das Mountainbike der Marke BMC hatte der Besitzer im PKW gelassen, weil er keine andere Unterstellmöglichkeit hatte. Der Täter zerschlug am geparkten BMW die Heckscheibe, konnte so das Auto öffnen und das Fahrrad und ein Navigationsgerät entnehmen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen schwerem Diebstahl und bittet unter 07432 9550 um Hinweise.

