POL-TUT: (Baiersbronn) Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Baiersbronn (ots) - Am Samstagmittag stürzte ein Radfahrer auf dem Radweg von Mitteltal in Richtung Baiersbronn, weil sich seine Jacke in den Speichen verfangen hatte und verletzte sich dadurch schwer im Gesicht. Der 33-jährige Radler hatte seine Jacke während der Fahrt um den Lenker gebunden. Diese geriet zwischen Speichen und Radnabe und brachte das Rad damit abrupt zum Stehen. Der Mann wurde über den Lenker geschleudert und zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu. Einen Helm trug er zum Unfallzeitpunkt nicht.Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Tübingen gebracht.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell