POL-TUT: (Horb am Neckar) Rennradfahrer nach Streifvorgang mit PKW schwer verletzt

Horb am Neckar (ots) - Aufgrund zu geringem Abstand beim Überholen kollidierte am Samstagmittag ein Autofahrer mit einem Rennradfahrer auf der Imnauer Straße. Der Rennradfahrer zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Der 71 Jahre alte Fahrer eines Kia befuhr die Imnauer Straße in Richtung Bad Imnau und wollte kurz vor Ortsende Mühringen den 47-jährigen Radler überholen. Beim Überholvorgang kam es zu der folgenschweren Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer wurde zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus nach Nagold gebracht. Es entstand an beiden Fahrzeugen insgesamt ein Schaden von 800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell