POL-TUT: (Freudenstadt) Starke Rauchentwicklung in Haus in der Herzog-Eugen-Straße

Freudenstadt (ots) - Zu einer starken Rauchentwicklung durch einen Kaminofen kam es am Samstagabend in einem Mehrparteienhaus in der Herzog-Eugen-Straße. Eine 59 Jahre alte Frau hatte in dem Ofen ein Feuer entfacht da sie fror. Bei den hohen Außentemperaturen und dementsprechenden Luftdruck konnte der entstehende Rauch aber nicht durch den Kamin abziehen und breitete sich so in der Wohnung aus. Auch der Hausflur und die angrenzenden Wohnungen waren betroffen. Nach dem Lüften durch die hinzugerufene Feuerwehr konnten die Bewohner das Haus wieder betreten. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen ist kein Sachschaden entstanden.

