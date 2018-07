POL-TUT: (Trossingen) Quadfahrer fährt gegen Eiscafé und verletzt sich schwer

Trossingen (ots) - Ein Quadfahrer verlor am Samstag zur Mittagszeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte erst gegen einen Granitblock und im Anschluss gegen die Terrasse des Eiscafés Arlotti an der Kreuzung Hafnergässle/Rainstraße. Der 34 Jahre alte Quadlenker befuhr die Rainstraße und wollte in das Hafnergässle abbiegen. Bei Abbiegen verlor er aber die Kontrolle und kam letztendlich an der Terrasse des Eiscafés zum Halten. Er verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde zur Behandlung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum verbracht. Am Quad entstand durch den Unfall ein Schaden von 1 000 Euro. Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug bergen. Der Schaden an der Terrasse wird auf 7 500 Euro geschätzt.

