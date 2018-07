POL-TUT: (VS-Schwenningen) Jugendlicher bei Auseinandersetzung durch Messer leicht verletzt

VS-Schwenningen (ots) - Aus noch nicht geklärter Ursache kam es am Samstag kurz vor Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen am Bahnhof in Schwenningen, bei der ein Jugendlicher durch ein Messer leicht am Arm verletzt wurde. Der 16-Jährige erlitt eine oberflächliche Schnittverletzung. Der Täter wurde im Rahmen einer Fahndung der Polizei identifiziert. Der alkoholisierte 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

