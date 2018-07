POL-TUT: (VS-Schwenningen) Auseinandersetzung in der Karlsstraße

VS-Schwenningen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntag wurde ein Mann in der Karlsstraße von mehreren Unbekannten mit einer Schaufel attackiert und an der Hand verletzt. Wie der 31 Jahre alte Verletzte angab, kam es bereits bei dem Besuch einer Diskothek in Schwenningen zu einer Auseinandersetzung mit den drei Tätern. Als er nun nach dem Verlassen der Diskothek nochmals auf die Personen traf, verletzten diese ihn mit einer Schaufel an der Hand. Im Anschluss seien sie davongerannt. Der ebenfalls stark alkoholisierte Beschuldigte, der einen Hund bei sich hatte, konnte keine Angaben zu den Personen machen. Die Auseinandersetzung wurde von Außenstehenden beobachtet. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter 0720 85000 entgegen.

